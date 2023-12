Palermo-Pisa, le probabili formazioni: Corini sceglie i muscoli a centrocampo, Insigne ancora in panchina

Eugenio Corini, allenatore del Palermo, dovrebbe cambiare solo un giocatore rispetto alla partita contro il Parma in cui i rosanero hanno ottenuto un pareggio (3-3). Contro la capolista della Serie B non è arrivato il bottino pieno ma l’allenatore bresciano ha visto segnali importanti. Motivo per cui solo Buttaro, sarà l’elemento nuovo della rosa. Tra l’altro per necessità, visto che Mateju non potrà esserci perché squalificato dal giudice sportivo per un turno. In porta giocherà Pigliacelli, mentre in difesa i due centrali saranno ancora Lucioni e Marconi. Pietro Ceccaroni si è allenato in questi giorni ancora a parte e non è detto che l’ex Venezia venga convocato.

Il difensore è nella via del recupero ma contro il Pisa potrebbe non esserci nemmeno in panchina. Di sicuro, non giocherà dal primo minuto. Il terzino di sinistra sarà ancora Lund mentre a destra giocherà Alessio Buttaro, come detto. A centrocampo l’allenatore bresciano confermerà i muscoli con Gomes mediano, Segre mezzala di sinistra e Coulibaly a destra. Fino alla sosta natalizia Corini dovrebbe essere deciso a schierare le geometrie e la corsa di Gomes, gli inserimenti e la quantità di Segre e la capacità di interdizione (rottura) di Coulibaly.

In attacco, Insigne non è ancora pronto per una maglia da titolare; a destra, quindi, sarà confermato Francesco Di Mariano. A sinistra spazio ancora a Di Francesco mentre in avanti non si discute la titolarità del capitano Matteo Brunori, autore contro il Parma di una doppietta straordinaria. Scalpita Soleri, pronto a entrare a gara in corso.

Il Pisa di Alberto Aquilani dovrà fare i conti, invece, con l’assenza di Canestrelli. Prima assenza in campionato per il difensore centrale nerazzurro, che ha ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato contro il Catanzaro ed è stato squalificato per un turno. Al suo posto, dovrebbe tornare titolare Maxime Leverbe. Non ci saranno nemmeno Torregrossa e Calabresi per infortunio, così come Matteo Tramoni e Tourè, lungodegenti e infortunati da inizio stagione.

Le probabili formazioni di Palermo e Pisa

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Marconi, Lucioni, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Esteves, Hermannsson, Leverbe, Beruatto; Piccinini, Marin; L. Tramoni, Valoti, Mlakar; Gliozzi.