Palermo, sette partite senza vittoria: non succedeva dai tempi di Boscaglia in Serie C

Il pareggio al Tardini di Parma ha dato pochi segnali positivi. Solo le due perle di Brunori hanno consentito al Palermo di gelare la squadra di Pecchia e indirizzare la gara, poi finita in parità sul risultato di 3-3. Parlano chiaro i 18 tiri dei ducali contro i soli 7 dei rosanero; l’epilogo è la settima partita senza vittoria.

L’ultima risale ormai all’8 novembre scorso contro il Brescia (1-0). Una striscia negativa che al Palermo mancava dalla stagione 2020-2021, quando in panchina c’era Boscaglia. Era il campionato di serie C che i siciliani affrontavano da neopromossi dopo la vittoria della serie D. Quattro stagioni fa, in lega pro, la sequenza di risultati fu però poco diversa con 4 pareggi e tre sconfitte, contro i 4 ko e i tre segni x del Palermo targato Corini. Dalla terza alla nona giornata il Palermo di Kanoutè e Saraniti non riuscì a vincere per ben 7 settimane, dal pareggio con la Ternana (0-0), a quello del derby con il Catania (1-1). Nel mezzo le sconfitte contro Avellino (0-2), Bisceglie (2-1) e Turris (0-1), e i pareggi contro Catanzaro (1-1) e Viterbese (3-3).

Solo tre punti dal 7 ottobre al 9 novembre. Un digiuno che fu interrotto soltanto grazie al successo per 1-2 contro la Juve Stabia. Anche in quel caso, Boscaglia fu confermato, proprio come Corini, sulla panchina del Palermo (sarebbe stato esonerato soltanto successivamente, il 27 febbraio, dopo la sconfitta contro la Viterbese). Sette gare senza vittorie e solo 3 punti conquistati nell’ultimo mese per Eugenio Corini, che dopo il pareggio di Parma ha parlato di un «punto che può dare fiducia in vista delle prossime partite».

Nemmeno lo scorso anno, quando i rosanero arrivarono noni a fine campionato, non si portarono a casa i tre punti per così tanto tempo. I siciliani si fermarono infatti a 6 partite senza vittorie. Dalla 24esima giornata alla 29esima, il Palermo conquistò infatti 5 punti dopo 1 sconfitta e 5 pareggi. Dopo il ko a Genova (2-0) la posta in palio fu divisa contro Frosinone (1-1), Sudtirol (1-1), Ternana (0-0), Pisa (1-1) e Cittadella (3-3), prima del successo per 5-2 contro il Modena. Il Palermo non sa più vincere, contro il Pisa c’è solo un risultato possibile.