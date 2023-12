Palermo, contro il Pisa non ci sarà Mateju per squalifica: al suo posto è pronto Buttaro

Contro il Pisa, sabato 16 dicembre alle ore 16.15, il Palermo dovrà fare a meno di Ales Mateju. Il giocatore è stato ammonito nel match che i rosanero hanno pareggiato a Parma ed è scattata la squalifica per una giornata. Per il difensore ex Brescia, pupillo di Eugenio Corini, si tratterà della prima assenza in questo campionato. Ha giocato infatti tutte le partite, complice anche qualche infortunio di troppo sulla fascia destra (Buttaro, ad esempio, non c’è mai stato nei primi due mesi di campionato). In totale 17 sono le presenze, di cui una in Coppa Italia, per un totale di 1478 minuti in tutte le competizioni.

È uno dei giocatori più utilizzati dall’allenatore bresciano, insieme a Pigliacelli che è invece a quota 1560 minuti tra campionato (1440) e Coppa Italia (120). Contro il Pisa, al Barbera, Corini dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti. Al suo posto giocherà Alessio Buttaro; una grande possibilità per il terzino romano, utilizzato a Parma nel ruolo di esterno da centrocampo nel corso del secondo tempo. In totale 21 minuti al Tardini, di stostanza e grande corsa. È entrato al posto di Di Mariano al minuto 69 della ripresa e ha disputato una buona gara. La sua è stata una stagione travagliata con appena 5 presenze collezionate.

Dopo aver giocato per ben 21 minuti a Bari, alla prima di campionato, si è infortunato alla caviglia e ha saltato ben 9 partite consecutive. È tornato a disposizione, ma è rimasto in panchina, contro la Sampdoria nel match che i rosanero hanno perso per 1-0. Da quel momento è stato sempre utilizzato (ha giocato 90 minuti al Barbera contro il Catanzaro) e non è entrato in campo soltanto nel ko con il Cittadella (0-1). Adesso sarà di nuovo il suo turno, con l’obiettivo di non far rimpiangere il difensore ceco.