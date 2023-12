Palermo, Corini verso Parma: «Possiamo svoltare, vogliamo tornare a ridosso delle prime due posizioni»

«Una persona vive di sogni e ambizioni. Mi rendo conto della situazione, in questo momento sono tante le critiche. Penso che attraverso il lavoro questa situazione possa cambiare». Eugenio Corini non si perde d’animo e crede nella ripresa della sua squadra.

Alla vigilia del match delicatissimo contro il Parma, il bresciano ha tenuto altissimo il livello di concentrazione: «La gara col Parma è un’opportunità da cogliere. Ho visto una squadra concentrata e applicata, è stata una settimana importante, abbiamo recuperato diversi giocatori. C’è la volontà di fare una grande partita, sappiamo di avere qualità. Metteremo in campo il meglio, purtroppo nelle ultime settimane sono arrivati pochi risultati positivi. Ci siamo preparati per fare una bella partita».

Corini ha fornito delle indicazione sulla possibile formazione titolare: «Su Stulac sto facendo delle valutazioni, ha fatto un grande gol contro il Catanzaro. Sto riflettendo anche sul tridente d’attacco. Dei giocatori che hanno recuperato – ha continuato – quello che sta meglio è Coulibaly, mentre Insigne e Vasic hanno bisogno di tempo per recuperare la migliore condizione». Senza nascondersi, l’allenatore bresciano ha però annunciato un titolare e parlato poi della classifica: «Di Francesco partirà dall’inizio col Parma. C’è la volontà di scalare la classifica, dobbiamo tornare a ridosso delle prime due. Col Parma è un ‘opportunità, dobbiamo pensare una gara per volta.

L’ottavo posto deve diventare qualcosa di meglio». Analisi dell’avversario e preparazione del match, Corini ha le idee chiare: «Il Parma ha un atteggiamento con un blocco basso, hanno fatto tanti gol in ripartenza. Ci vorrà grande attenzione in fase di non possesso, dobbiamo capire quando recuperare palla e come attaccare. Sul campo aperto loro sono molto pericolosi». Il Palermo ha diramato sul proprio sito ufficiale i convocati e ha annunciato la presenza di Ceccaroni. L’ex Venezia non sarà della partita ma è partito con la squadra per sostenere i suoi compagni da vicino. DI seguito l’elenco completo: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 13 Kanuric, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju, 53 Henderson, 80 Coulibaly.