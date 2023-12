Parma-Palermo, le probabili formazioni: tornano i titolarissimi, Di Francesco e Stulac dal primo minuto

Non c’è tempo per gli esperimenti. Corini ha recuperato diversi giocatori e contro il Parma potrà, finalmente, schierare la migliore formazione possibile. Il solo Pietro Ceccaroni non sarà disponibile per la trasferta del Tardini e al suo posto sarà confermato Marconi al fianco dell’inamovibile Lucioni. A centrocampo, la variazione rispetto alle ultime uscite sarà l’impiego di Leo Stulac in cabina di regia. In attacco, tornano Di Francesco e Insigne dal primo.

In porta giocherà Pigliacelli, in difesa spazio a Mateju e Lund sulle catene di destra e sinistra, mentre al centro come detto giocheranno Lucioni e Marconi. A centrocampo Stulac sarà il cervello della squadra. Lo sloveno ha giocato appena 11 minuti contro il Catanzaro segnando il gol della speranza (di testa) e dando nuova vivacità alla manovra. A sinistra la mezzala sarà Claudio Gomes, il più presente tra i centrocampisti. Corini non lo toglie praticamente mai dal campo e non c’è dubbio sulla sua titolarità. Sull’altro fronte tornerà invece Mamadou Coulibaly, assente per influenza nel match contro il Catanzaro perso dai rosanero 1-2. La sua assenza si è fatta sentire, soprattutto in termini di “filtro” tra centrocampo e difesa ed equilibrio.

In attacco, oltre al sempre presente capitano Matteo Brunori, dovrebbero tornare dal primo minuto Insigne e Di Francesco. Più probabile l’impiego dell’ex Lecce, mentre il fratello di Lorenzo ed ex Frosinone si giocherà il posto con Francesco Di Mariano (ma è in vantaggio). In panchina, tornerà anche Edoardo Soleri, che ha recuperato dal problema fisico. Non cambia fisionomia il Parma, che si schiererà in campo con un 4-2-3-1 molto offensivo. Pecchia opterà per Colak al centro dell’attacco e Man a svariare sul fronte offensivo insieme a Camara e Partipilo.

In difesa, ci sarà l’ex Torino Ansaldi sulla fascia destra, mentre a sinistra opererà Di Chiara (a lungo cercato dai rosanero nella scorsa sessione estiva di calciomercato). Rispetto alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’allenatore ex Juventus 23 dovrebbe cambiare tutti i suoi effettivi. I ducali, sono reduci dalla sconfitta ai calci di rigore contro gli uomini di Italiano. Una vera e propria beffa dopo una prestazione incredibile e che vedeva gli emiliani in vantaggio di due gol fino al minuto 83. Il Palermo, avrà voglia di riscatto invece dopo le sei partite senza vittorie in campionato. Il successo in trasferta, manca dal 7 ottobre contro il Modena (0-2).

Di seguito le probabili formazioni di Parma e Palermo:

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Ansaldi, Delprato, Balogh, Di Chiara; Hernani, Bernabè; Partipilo, Camara, Man; Colak.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Stulac, Gomes; Insigne (Di Mariano), Brunori, Di Francesco.