Circa 2.000 tifosi rosa al Tardini per Parma-Palermo: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Difficile replicare i 3.356 della passata stagione, ma a Parma i tifosi del Palermo arriveranno comunque in gran numero. Nel settore ospiti dello Stadio Ennio Tardini, sono stati venduti infatti ben 1700 biglietti e c’è ancora un giorno per raggiungere la cifra tonda. Sono attesi, in totale, circa 2000 rosanero nel settore ospiti. Un dato importante nonostante i pessimi risultati della squadra allenata da Corini. I siciliani sono reduci dalla sconfitta contro il Catanzaro al Renzo Barbera, mentre il Parma ha vinto l’ultimo impegno in campionato contro lo Spezia e perso, solo ai rigori, l’ottavo di Coppa Italia contro la Fiorentina. Al Tardini è atteso un bel

Colpo d’occhio; in totale, dovrebbero essere più di 16.000 gli spettatori presenti, tra emiliani e siciliani. Il match avrà, come sempre, una grande copertura televisiva. Dove sara possibile guardarlo? La partita sarà disponibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma.

Si potrà seguire l’evento in Diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada. L'alternativa è vedere la gara accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer.

Streaming anche su Sky Go o Now Tv. Sul web la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul nostro sito www.gds.it e su Tgs dove da quest'anno il collegamento avviene come di consueto 15 minuti prima del fischio arbitrale, un pre-gara durante il quale verranno mostrate le immagini dallo stadio e l'arrivo dei tifosi che man mano riempiranno l’impianto.

Altra novità stagionale riguarda il collegamento su Rgs: “Studio Stadio” va in onda, oltre che su Tgs, anche sull'emittente radiofonica. Dalle 15.45 la precedenza verrà data alle notizie che giungono dallo stadio Ennio Tardini di Parma e a far da collante tra uno spazio e un altro ci sarà la musica di Radiogiornale di Sicilia. Nel post partita spazio ai commenti, all'analisi del risultato e alle interviste a Corini e ai giocatori rosanero.