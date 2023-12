Palermo, Vasic torna in gruppo: squadra quasi al completo contro il Parma

Il Palermo può sorridere in vista della trasferta di Parma. Questa mattina (7 dicembre), al Renzo Barbera, anche Aljosa Vasic (nella foto) si è allenato in gruppo. Partirà con la squadra e potrebbe prendere parte a uno spezzone del prossimo match contro i ducali, in programma domenica 10 dicembre alle 16.15.

Vasic ha saltato le ultime 5 partite contro Sampdoria, Brescia, Cittadella, Ternana e Catanzaro e adesso è finalmente pronto a rientrare. Si era infortunato al minuto 35 del primo tempo contro il Lecco ed era uscito dal campo zoppicando vistosamente, quasi in lacrime. Il responso degli esami strumentali aveva evidenziato un «edema attorno a una pregressa cicatrice nel retto femorale destro». Un calvario durato circa due mesi e adesso terminato.

Corini avrà quindi un’alternativa in più e un giocatore capace di garantire corsa e inserimenti. In questa stagione Vasic ha collezionato 9 presenze di cui 5 da titolare e 4 da subentrato. Solo una volta è rimasto in panchina fino al triplice fischio dell’arbitro. Si tratta del quarto giocatore rientrato da infortunio in questa settimana dopo Soleri, Coulibaly e Insigne.

A mancare all’appello il solo Pietro Ceccaroni, ancora alle prese con le cure dopo la lesione al bicipite femorale destro. Il suo recupero, è però alle porte: il difensore potrebbe rientrare in tempo per il prossimo impegno casalingo con il Pisa, in programma il 16 dicembre. Nel frattempo al Renzo Barbera si è consumato il terzo giorno di lavoro in vista della trasferta di Parma. I rosanero, agli ordini di Eugenio Corini, hanno svolto un’attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva e una partita a tema.