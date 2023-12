Palermo, tra i rosanero c'è il «dottor Segre»: il centrocampista si è laureato in Scienze motorie

Un grande risultato per Jacopo Segre: il centrocampista del Palermo ha infatti conseguito la laurea in Scienze motorie. Come da tradizione, ha indossato una corona d'alloro e durante i festeggiamenti non poteva mancare la maglia rosanero. In una delle tante foto che hanno immortalato una giornata così speciale, porta anche gli occhiali e tiene tra le mani la sua tesi di laurea.

Uno scatto pubblicato sulla pagina social della società, che ha pubblicamente fatto gli auguri al suo centrocampista: «Dottore chiami un dottore. Congratulazioni a Jacopo per la laurea in Scienze Motorie», si legge nella didascalia del post che ha ricevuto centinaia di like e commenti da parte dei tifosi. Quello di Segre è un traguardo a cui ambiscono altri tre calciatori della squadra rosanero: Edoardo Soleri, Giuseppe Aurelio e Ivan Marconi hanno infatti deciso, a settembre, di iscriversi all'Università di Palermo.

Soleri ha scelto il corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Aurelio e Marconi in Scienze motorie. Grazie alla partnership tra il club rosanero e l'ateneo palermitano, ai giocatori è stata data la possibilità di iscriversi ai corsi universitari conciliando gli impegni sportivi con quelli accademici.