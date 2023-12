Fattore trasferta, il Palermo contro il Parma si aggrappa ai numeri importanti lontano dal Barbera

Rassegnazione se si pensa alle ultime sei partite senza vittorie e una speranza che emerge leggendo invece i dati sul rendimento in trasferta. È lo stato d’animo a due volti dei tifosi del Palermo a pochi giorni dal match delicatissimo contro il Parma.

La squadra di Corini, in piena crisi di gioco e risultati (4 sconfitte e due pareggi nelle ultime 6 gare), deve per forza di cose aggrapparsi al rendimento fuori casa. Lontano dal Renzo Barbera i siciliani hanno raccolto infatti 14 punti dei 24 totali, grazie alle 4 vittorie e ai due pareggi; soltanto una la sconfitta, a Genova contro la Sampdoria (1-0).

Brunori e compagni hanno trovato il successo contro Reggiana (1-3), Ascoli (0-1), Venezia (1-3) e Modena (0-2) mentre non sono andati oltre il pareggio a Bari (0-0) e a Terni (1-1). Meglio del Palermo hanno fatto soltanto Cremonese, con 17 punti ottenuti fuori casa, e il Parma, a quota 15.

Fuori dalla Favorita i rosanero hanno inoltre realizzato 10 gol e ne hanno subiti soltanto 4. In trasferta, solo il Venezia ha subìto meno reti dei rosanero (3) mentre ne ha incassati 8 la squadra di Pecchia e 5 quella di Stroppa (subentrato nel corso della stagione a Ballardini).

Dal 29 agosto all’1 ottobre, il Palermo aveva inoltre ottenuto ben 4 vittorie esterne di fila (contro Reggiana, Ascoli, Venezia e Modena) per la prima volta in serie B dopo la promozione targata Iachini nel 2014. Un record ripreso soprattutto grazie alla grande solidità difensiva e al cinismo sotto porta. Le due doti tipiche della grande squadra che i rosanero hanno perso con il passare del tempo, fino a ritrovarsi in ottava posizione.

Nonostante i siciliani abbiano il terzo miglior rendimento fuori casa, la vittoria lontano dal Barbera manca ormai dal 7 ottobre, e cioè dallo 0-2 contro il Modena con le firme di Henderson (primo e unico gol in maglia rosa) e Mancuso. Da quel momento in poi, tuttavia, è bene precisarlo, il Palermo ha giocato soltanto 2 volte in trasferta contro Sampdoria e Ternana, raccogliendo però un solo punto (a Terni). Sono state ben 5 invece le gare davanti i propri tifosi nell’ultimo mese e mezzo. Manca il sapore del successo lontano dal proprio stadio; i rosanero vogliono ritrovarlo al Parma, nel momento forse più delicato della stagione.