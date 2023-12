Palermo, recupera anche Insigne: l’ex Frosinone scalda i motori per il Parma

Il Palermo recupera anche Roberto Insigne per la sfida contro il Parma in programma domenica 10 dicembre, dopo il rientro in gruppo di Soleri e Coulibaly. Oggi, al Renzo Barbera, l’ex Frosinone si è allenato con la squadra e sarà a disposizione per il prossimo impegno in trasferta contro i ducali. Difficile che giochi dall’inizio, ma Corini potrebbe concedergli qualche minuto a gara in corso.

Domani, potrebbe essere invece il turno di Aljosa Vasic, infortunatosi nel match casalingo contro il Lecco al minuto 35 del primo tempo. Per Ceccaroni la sensazione è che possa rientrare per la gara del 16 dicembre al Barbera, tra Palermo e Pisa. Intanto alla Favorita è stata un’altra giornata di duro lavoro per gli uomini di Corini.

La squadra ha svolto al mattino un’attivazione ed un circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione e cambi di direzione, giochi di posizione, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto.