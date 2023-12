Palermo, di nuovo in gruppo Soleri e Coulibaly: ci saranno a Parma

Il Palermo è tornato ad allenarsi dopo la sconfitta contro il Catanzaro. Eugenio Corini può sorridere per aver recuperato Soleri e Coulibaly, che oggi si sono allenati in gruppo. Il centrocampista ex Ternana aveva saltato l’ultima gara interna contro i calabresi per influenza, mentre l’attaccante romano ha recuperato dalla lesione miofasciale di primo grado all’adduttore della coscia destra.

L’infortunio lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare contro Ternana e Catanzaro, nel mezzo la sosta per le nazionali è servita al 26enne per lavorare sodo e rientrare il prima possibile. Entrambi i calciatori saranno convocati dunque per la sfida di domenica pomeriggio alle 16.15 contro il Parma, allo stadio Ennio Tardini. Corini, che nella conferenza stampa post Catanzaro aveva puntato il dito contro i troppi infortuni per spiegare il periodo negativo dei suoi ragazzi, potrebbe recuperare questa settimana anche Vasic e Insigne.

Forse una settimana in più per Pietro Ceccaroni, che potrebbe rientrare per la gara interna con il Pisa del 16 dicembre. Lavorare sodo per uscire da una crisi che sembra non volere scrivere la parola fine. Al Renzo Barbera, è iniziata una settimana molto lunga ma decisiva per il futuro del bresciano. La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un’attivazione e potenza aerobica, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Dalle parti di viale del Fante c’è bisogno di rispondere con i fatti.