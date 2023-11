Palermo, lesione per Soleri: salta la sfida con il Catanzaro

Il Palermo perde Edoardo Soleri per infortunio. Si era fatto male in allenamento un giorno prima della trasferta di Terni e non ha preso parte alla sfida contro la squadra di Breda. Le indagini a cui si è sottoposto hanno evidenziato «una lesione miofasciale di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra», si legge sul sito ufficiale del club.

L’attaccante ha già iniziato la fisioterapia adeguata. Salterà certamente il match di venerdì sera, al Renzo Barbera, contro il Catanzaro. Aveva giocato appena 26 minuti contro il Brescia ed era rimasto in panchina nel match che i siciliani hanno perso contro il Cittadella. Ora un brutto stop per il centravanti romano.

Il Palermo potrebbe recuperare invece, per la sfida contro i calabresi, Di Francesco, Insigne e Ceccaroni. Ma le loro condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno. I rosanero intanto hanno ripreso gli allenamenti al Renzo Barbera (visto che il centro sportivo di Torretta è al momento fuori uso per i danni arrecati dal forte vento dei giorni scorsi). La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha svolto recovery tra palestra e fisioterapia, mentre il secondo un’attivazione e circuit training in palestra, duelli 2 vs 2 e partite a campo ridotto.