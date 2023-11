Ternana, Breda promette battaglia al Palermo: «Faremo una grande partita»

«Possiamo fare una grande partita, loro vengono da un periodo di grande difficoltà». Carica i suoi ragazzi l’allenatore della Ternana, Roberto Breda, alla vigilia del match contro il Palermo. Sulla mentalità da mettere in pratica ci sono pochi dubbi per il tecnico ex Livorno tra le altre: «Dobbiamo concentrarci solo su domani con il massimo rispetto che ci vuole quando si affronta una squadra importante ma con la convinzione di chi ha toccato con mano che c'è voglia di uscire da questa situazione».

Breda promette massimo impegno da parte della sua squadra, che vuole a tutti i costi lasciare l’ultima posizione in classifica: «La voglia di far bene contro un avversario che vuole rifarsi è tanta. Ci sarà rispetto. La partita bisognerà anche saperla leggere e capire. E se necessario trovare quelle soluzioni che l'immediatezza della partita ti richiede. Nel nostro lavoro contano i numeri. Per certi aspetti può essere qualcosa di crudo per altri è un bene. Sono contento per come abbiamo lavorato. Sono contento che arrivi questa partita».

L'allenatore degli umbri teme le palle inattive dei rosanero: «Sappiamo che sono un loro punto di forza – ha ammesso -. Sappiamo che hanno tante alternative anche nell'interpretazione e sviluppo di gara. Dobbiamo stare attenti. E' un aspetto in cui dobbiamo dare tutti di più. Anche loro devono stare attenti perché l'ultima partita abbiamo fatto due gol da palla inattiva».