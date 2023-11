Palermo, Corini: «So di essere sotto esame, essere qui è una responsabilità»

«A Terni andiamo con grande voglia di fare risultato. Insigne ha una lombalgia, vedremo se ce la farà». Corini in sala stampa ha presentato il match contro la Ternana, in programma domenica 26 novembre. L’allenatore bresciano ha fatto leva sulla voglia di riscatto della squadra: «Dobbiamo dare una risposta a un momento che ci vede sconfitti tre volte nelle ultime cinque gare. Dobbiamo essere intensi mentalmente, vogliamo fare una partita da squadra. Il Palermo è stato resiliente, abbiamo già dimostrato, ora bisogna riannodare quel filo». Sugli errori commessi nell’ultimo mese Corini non ha dubbi: «Dobbiamo migliorare la finalizzazione, calciamo troppo poco in porta. Il miglioramento dobbiamo farlo nella lettura e nel rischio della giocata. La squadra ha un’identità».

In attacco l’allenatore bresciano è chiamato a fare delle scelte quasi obbligate: «Abbiamo difficoltà sugli esterni d’attacco - ha ammesso - cercherò di valutare i giocatori che ho a disposizione per essere efficaci e tosti». L’allenatore ha poi svelato un retroscena molto singolare dopo la sconfitta con il Cittadella: «I giocatori sono venuti da me a chiedermi un caffè per trovare una soluzione, e hanno dimostrato grande voglia di stare insieme. So benissimo che sono sotto esame - ha poi continuato - odio le frasi fatte. Sento la responsabilità ma ho l’appoggio dei ragazzi e della società, so come posso uscirne. Le critiche? Chi le fa non vuole bene al Palermo, i social sono diventati uno sfogatoio». Poi ha concluso: «Domani dobbiamo rispondere con i fatti, sappiamo che è un campionato sporco. Ho lavorato sul alcune situazioni per essere più veloci negli ultimi 30 metri, dobbiamo allargare di più il campo».