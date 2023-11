Palermo, Di Mariano vuole riprendersi un posto in squadra: con la Ternana può giocare dal primo minuto

Eugenio Corini potrebbe confermare ancora Francesco Di Mariano in campo contro la Ternana domenica 26 novembre. Rientrato dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori per ben 6 partite, l’attaccante potrebbe essere il titolare nell’attacco a tre del Palermo.

Leggermente favorito su Valente e Insigne, proverà a riguadagnare a piccoli passi posizioni nelle gerarchie di Corini. Visto che nessuno ha davvero brillato fino a questo momento, tutti sono in discussione. Di Mariano ha saltato tutta la seconda metà della scorsa stagione e si era infortunato nuovamente nel ritiro in Trentino Alto Adige. Era poi tornato a disposizione per la prima gara di campionato a Bari ma si è fatto male dopo la gara con il Cosenza, sesta giornata di serie B. Così ha saltato Venezia, Sudtirol, Modena, Spezia, Lecco e Sampdoria.

Nel recupero del secondo turno, con il Brescia, è poi tornato in campo; Corini lo ha inserito al posto di Leonardo Mancuso al minuto 64. Il numero 10 palermitano era entrato molto bene dando subito vivacità alla manovra e servendo un assist perfetto per la testa di Soleri (anche lui subentrato in quella partita) che terminò però alto sopra la traversa. Contro il Cittadella 60 minuti prima di essere sostituito da Valente.

A Terni, allo stadio Libero Liberati, l’occasione di sfoderare una prestazione che potrebbe mettere in seria difficoltà Corini. Al momento è ballottaggio a tre con Valente e Insigne, ma il favorito è proprio Di Mariano. In questa stagione ha collezionato 7 presenze, di cui 6 da titolare e una da subentrato. Il suo score recita, al momento, soltanto un assist: quello regalato a Segre per il vantaggio del Palermo sulla Reggiana, alla terza giornata. Il suo tocco dolce col sinistro fu un vero e proprio cioccolatino per il centrocampista ex Torino. Poi tanti, troppi problemi fisici che lo hanno condizionato. Il numero 10 sulle spalle e tanta voglia di risorgere: Di Mariano vuole (ri)prendersi la fascia.