Palermo, obiettivo cancellare le ultime 5 partite: peggio dei rosa hanno fatto solo Feralpisalò e Ternana

Desiderio di ripartenza. Il Palermo a Terni per vincere e cancellare quello che è, al momento, uno dei peggiori rendimenti di tutta la serie B. Guardando soltanto alle ultime 5 partite, infatti, i rosanero sarebbero in sestultima posizione con 4 punti. Tanti, sono stati quelli guadagnati negli ultimi 5 impegni stagionali contro Spezia, Lecco, Sampdoria, Brescia e Cittadella. Frutto di 3 sconfitte, 1 pareggio e una sola vittoria.

Quattro punti come Ascoli, Brescia e Spezia. Solo marchigiani e lombardi però hanno perso tre volte come i rosanero mentre i bianconeri hanno ottenuto soltanto un ko e ben 4 pareggi. Quella dei siciliani allenati da Corini, è la terza peggior striscia dell’intero campionato, visto che peggio hanno fatto solo Feralpisalò e Ternana rispettivamente penultima e ultima in classifica. Tre punti per i Leoni del Garda e due per gli umbri prossimi avversari del Palermo il 26 novembre.

Cinque gol fatti e sei subiti dalla squadra di Corini. Una produzione offensiva che boccheggia esattamente alla pari di Ternana (5 gol gol) e Feralpisalò (5). Sono lontani invece i paragoni con le big del campionato. Il Parma primo in classifica non sta vivendo un periodo straordinario ma ha comunque vinto 3 delle ultime 5 partite; la Cremonese, quarta alle spalle del Palermo da cui è distante un solo punto, è invece la squadra più in forma del campionato con 4 successi e un solo ko in 5 gare. Dodici punti in 5 partite non solo per gli uomini di Stroppa; anche il Venezia ha vinto infatti 4 volte. Si è ripresa la Sampdoria, reduce da 10 punti nell’ultimo mese, mentre è sceso il Catanzaro (sesto in classifica) che ha conquistato 6 punti in 5 match. Il Palermo dell’ultimo mese è stato da retrocessione. Contro la Ternana qualcuno si gioca una fetta importante del proprio futuro.