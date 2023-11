Palermo, Lund pronto a tornare in campo contro la Ternana: con gli Usa zero minuti

Spremuto da Eugenio Corini ma in panchina con gli Stati Uniti. Il Palermo avrà un Kristoffer Lund carico e “riposato” per la trasferta di Terni contro la Ternana. Nei due match di Concacaf nations league finals che la nazionale americana ha giocato contro il Trinidad, il terzino sinistro con doppio passaporto (danese e americano) non è infatti mai sceso in campo. In totale ha collezionato 189 minuti con la maglia degli Usa, con cui ha giocato due volte da titolare (contro Oman e Ghana), mentre è subentrato giocando 9 minuti contro l’Uzbekistan a Settembre.

Anche nell’ultimo match che il Palermo ha perso contro il Cittadella, Lund era rimasto in panchina entrando soltanto a 9 minuti dalla fine al posto di Aurelio. Prima, però, aveva collezionato ben 7 presenze consecutive da titolare. Numeri importanti per il 21enne che nel capoluogo siciliano ha trovato continuità e prestazioni importanti, tanto che il C.T. degli Stati Uniti lo ha chiamato in Nazionale per la prima volta.

A riposo complessivamente da tre partite, è pronto a scendere in campo dall’inizio contro la Ternana, alla ripresa del campionato di serie B, giorno 26 novembre allo stadio Libero Liberati. Contro il Cittadella le sue corse avanti e indietro per il campo sono mancate. Adesso è pronto a dare tutto per la risalita del Palermo.