Palermo, lavoro ancora differenziato per Di Francesco, Vasic e Ceccaroni

Dopo qualche giorno di pausa il Palermo è tornato ad allenarsi. È iniziata ufficialmente la settimana che porta al match di domenica (ore 16.15) contro la Ternana. Aljosa Vasic, Pietro Ceccaroni e Federico Di Francesco, hanno svolto un lavoro differenziato programmato. Saranno valutati giorno dopo giorno e potrebbero recuperare per la gara contro gli umbri allenati da Breda.

L’attaccante ex Lecce, dei tre, è il “favorito” per il rientro in gruppo nelle prossime 48 ore, mentre sono in dubbio il difensore centrale ex Venezia e l’ex gioiello del Padova. Dopo l’attacco febbrile che lo aveva colpito nei giorni scorsi, invece, Leo Stulac è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e ci sarà contro la Ternana (probabilmente da titolare).

Corini potrebbe avere dopo diverso tempo tutto i suoi effettivi a disposizione anche se niente può essere ancora escluso. Intanto la squadra è tornata a lavorare in un clima sereno, dopo il faccia a faccia Tra Corini, Rinaudo e i giocatori dei giorni scorsi. I rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, potenza aerobica, possesso palla ed una partita a tema.