Palermo, Di Francesco recupera per la Ternana: ancora in dubbio Vasic

Contro la Ternana Corini avrà di nuovo a disposizione Federico Di Francesco. L’attaccante ex Lecce si era fatto male contro la Sampdoria e gli esami strumentali avevano evidenziato una lesione al soleo della gamba destra. Il suo recupero procede però a passo a spedito e già dalla prossima settimana (gli allenamenti riprenderanno lunedì a Torretta) si allenerà con il resto del gruppo. Chi si è allenato a parte invece nella giornata di oggi (18 novembre) è stato Leo Stulac, dopo l’influenza con stato febbrile che lo ha colpito due giorni fa. Da capire ancora le condizioni di Aljosa Vasic, che è alle prese con un edema al retto femorale destro. L’ex centrocampista del Padova potrebbe saltare anche la sfida contro la Ternana al rientro della sosta nazionali, giorno 26 novembre alle ore 16.15.

Il recupero di Di Francesco sarà importante; il figlio dell’allenatore del Frosinone (ed ex Roma, tra le altre) è chiamato a risorgere dopo prestazioni anonime. Ha segnato solo un gol in 9 partite giocate, nel giorno del suo esordio contro la Feralpisalò. Entrato in campo allo scadere, due minuti dopo segnò di sinistro il gol che chiuse definitivamente il match con i Leoni del Garda. I tifosi si aspettano di più da quello che è stato senza dubbio l’acquisto più importante della sessione estiva di calciomercato, almeno sulla carta.

Di Francesco è arrivato infatti dal Lecce a titolo definitivo, accettando di scendere di categoria dopo il gol segnato alla prima giornata di serie A contro la Lazio. In generale, il popolo rosanero si aspetta di più dai suoi esterni visto che anche Insigne è a secco di bonus. Solo un gol per lui nella sua avventura in rosanero, sempre contro la Feralpisalò ormai il 2 settembre scorso. Contro la Ternana il Palermo vuole tornare a volare con le sue… ali.