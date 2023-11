Allarme influenza nel Palermo, Graves e Mateju in forse per la Ternana

Ales Mateju e Simon Graves si fermano per influenza. I due giocatori del Palermo hanno la febbre e non si sono allenati oggi con il resto del gruppo a Torretta. Ci saranno tuttavia, a meno di ulteriori problemi, contro la Ternana al rientro dalla sosta. I rosanero hanno ripreso ad allenarsi già nella giornata di ieri (14 novembre) dopo il ko interno con il Cittadella, ancora vivo nella testa dei tifosi.

Oggi secondo giorno di lavoro per gli uomini di Eugenio Corini, che ha avuto un confronto con la squadra. Come sempre, sia chiaro, ma con toni e modalità decisamente diversi e con la presenza del direttore Leandro Rinaudo. Un lavoro soprattutto di testa, prima di apporre correttivi anche sotto l’aspetto tattico. Remare tutti dalla stessa parte, e prepararsi alle ultime 6 partite prima della sosta natalizia che inizierà il 26 dicembre (dopo la gara con la Cremonese). Il Palermo, per il match contro la Ternana in programma domenica 26 novembre, dovrebbe recuperare Federico Di Francesco.

L’ex esterno offensivo del Lecce è alle prese con il problema al flessore che lo ha costretto a restare fuori contro Brescia e Cittadella. Il condizionale rimane però d’obbligo e, qualora non dovesse farcela, ecco di nuovo Di Mariano a prendere il suo posto. Dovrebbe tornare anche Aljosa Vasic, uscito al 35esimo della sfida casalinga contro il Lecco. L’unico modo per uscire dalla crisi è il lavoro. Oggi a Torretta, la squadra ha svolto un’attivazione tecnica e mobilità, sviluppi offensivi, possesso palla ed una partita a tema. La risalita è già iniziata.