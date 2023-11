Palermo-Cittadella, le formazioni ufficiali: giocano Insigne e Di Mariano

Corini rimescola ancora le carte. nel Palermo oggi contro il Cittadella cominciano la partita Insigne e Di Mariano, in panchina Valente e Mancuso, titolari contro il Brescia. Un'altra sorpresa è l'impiego di Aurelio sulla fascia sinistra, Lund, che aveva concluso malconcio la gara di mercoledì scorso, si accomoda in panchina. Confermato il centrocampo, con Stulac e Gomes a comporre il doppio play e il match winner dell'ultima partita, Coulibaly, a mettere i suoi muscoli a disposizione della doppia causa: interdittore e guastatore, soprattutto se lo schema in campo sarà simile al 4-2-3-1 visto contro il Brescia. In difesa confermata la presenza di Marconi al posto dell'indisponibile Ceccaroni.

Il Cittadella schiera in avanti Cassano e Pittarello con Vita in posizione di trequartista. Gorini conferma il 4-3-1-2.

Ecco le formazioni ufficiali

PALERMO (4-2-3-1): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 15 Marconi, 31 Aurelio; 6 Stulac, 5 Gomes; 11 Insigne, 80 Coulibaly, 10 Di Mariano; 9 Brunori (cap.)

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 25 Buttaro, 2 Graves, 18 Nedelcearu, 3 Lund, 8 Segre, 53 Henderson, 30 Valente, 7 Mancuso, 27 Soleri

Allenatore: Corini (oggi in panchina Lanna)

CITTADELLA (4-3-1-2): 36 Kastrati; 2 Salvi, 26 Pavan, 30 Negro, 24 Carissoni; 20 Carriero, 23 Branca (cap.), 8 Amatucci; 16 Vita; 10 Cassano, 11 Pittarello

In panchina: 77 Maniero, 4 Angeli, 28 Rizza, 98 Giraudo, 5 Mastrantonio, 17 Kornvig, 27 Danzi, 7 Pandolfi, 9 Magrassi, 32 Maistrello, 92 Baldini

Allenatore: Gorini

Arbitro: Michael FABBRI (Ravenna)

Assistente 1: Alessandro GIALLATINI (Roma 2)

Assistente 2: Thomas MINIUTTI (Magnago)

Quarto ufficiale: Marco EMMANUELE (Pisa)

Var: Paolo VALERI (Roma 2)

Avar: Matteo GUALTIERI (Asti)