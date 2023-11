Palermo-Cittadella, le probabili formazioni: tocca a Di Mariano e Marconi, Coulibaly ancora dall’inizio

Contro il Cittadella potrebbe essere il turno di Francesco Di Mariano dal primo minuto. Il numero 10 palermitano ha già giocato uno spezzone di gara contro il Brescia mercoledì, nel recupero della seconda giornata di campionato. Corini sarebbe tentato a schierarlo dall’inizio e lasciare, ancora una volta, in panchina Roberto Insigne. Per il resto l’allenatore bresciano potrebbe riproporre lo stesso centrocampo dell’ultimo impegno al Renzo Berbera: Stulac in mediana, Gomes a sinistra e Coulibaly a destra. Quest’ultimo, in ballottaggio con Henderson anche se leggermente favorito.

Segre sarà convocato ma dopo la gastroenterite con stato febbrile che lo ha costretto a rimanere fuori mercoledì, difficilmente partirà da inizio gara. In difesa Ceccaroni non ci sarà, come annunciato anche da Corini nella conferenza stampa post Brescia (“non potrà essere recuperato”), quindi toccherà a Ivan Marconi.

Per la prima volta il centrale ex Monza scenderà in campo dall’inizio e per la prima volta il gigante ex Venezia salterà minuti in campionato. Marconi è stato però autore di un’ottima gara contro il Brescia e regala garanzie tecniche e fisiche ad Eugenio Corini. Tra i pali giocherà quindi Pigliacelli, in difesa Lucioni e Marconi al centro, mentre Mateju opererà a destra e Lund a sinistra. Ancora in panchina Aurelio, ormai freccia da giocarsi quando le difese degli avversari sono spaccate a metà.

Il giocatore danese-americano (Lund), aveva accusato qualche problema fisico nei minuti finali della gara con i lombardi, ma il giocatore sta bene e dovrebbe partire da inizio gara.

A centrocampo, come detto, Coulibaly, Stulac e Gomes, mentre in attacco ci saranno Di Mariano a destra (favorito su Insigne e Valente), Brunori al centro e Mancuso a sinistra. Ancora out Federico Di Francesco, sempre alle prese con la lesione al soleo. Gorini, allenatore del Cittadella, dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1 con Alessandro Salvi, ex Palermo, nel quartetto difensivo sulla fascia destra. In attacco l’unica punta sarà Pittarello, mentre agiranno alle sue spalle Vita e Cassano. Di seguito le probabili formazioni di Palermo e Cittadella:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Stulac, Gomes; Di Mariano (Valente), Brunori, Mancuso.

CITTADELLA (4-3-2-1) Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni; Carriero, Danzi, Amatucci; Vita, Cassano; Pittarello.