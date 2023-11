Palermo, in dubbio la presenza di Di Francesco e Ceccaroni contro il Cittadella

Jacopo Segre sta meglio dopo la gastroenterite che gli ha fatto saltare il match contro il Brescia. Il centrocampista, si è però allenato a parte oggi a Torretta. Non è comunque in dubbio la sua presenza in vista del prossimo match casalingo contro il Cittadella, al Barbera (domenica, ore 16.15).

Sempre out Di Francesco, che difficilmente potrà giocare la prossima gara, così come Ceccaroni, uscito al 25esimo del primo tempo col Brescia. La preparazione intanto è ripresa oggi: la squadra ha lavorato divisa in due gruppi, il primo ha svolto recovery tra palestra e fisioterapia, mentre il secondo un’attivazione e circuit training in palestra, un’attivazione tecnica e partite a campo ridotto.