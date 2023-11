Palermo, la gioia di Coulibaly: «Uniti verso un unico obiettivo. Il gol? Sono felice»

«Una volta tornato il mister (Corini, ndr) mi ha subito dato un’opportunità, sono felice di essere stato d’aiuto per la mia squadra». Così Mamadou Coulibaly in sala stampa dopo il successo sul Brescia arrivato grazie ad un suo gol di testa al minuto 27 del primo tempo: «L’emozione del gol è stata bellissima e sono contento. Abbiamo dato un segnale importante – ammette – perché dobbiamo essere uniti verso un unico obiettivo».

Assente da un mese e mezzo per infortunio, il centrocampista ex Ternana è uscito dal campo al minuto 70: «Avevo i crampi ed ero molto stanco, non giocavo da tanto tempo», ha spiegato ai cronisti presenti. Incursore, incontrista e anche mezzala d’inserimento; Coulibaly ha dominato il centrocampo: «Corini mi ha schierato più avanti – ha detto – per aiutare i miei compagni negli inserimenti e in fase di possesso». Mancava da tre giornate e oggi ha collezionato appena la quinta presenza in campionato. L’ultima volta prima di oggi scese in campo contro il Modena, nell’ultimo match prima della pausa, dove peraltro aveva anche sfiorato un gol nel primo tempo (gara vinta dai siciliani per 0-2). Poi non convocato contro Spezia, Lecco e Sampdoria.

Tre partite in cui il Palermo ha portato a casa soltanto un punto. E, forse, non può essere un caso che il primo vero periodo nero della squadra sia combaciato con l’assenza del centrocampista senegalese. Oggi, al suo ritorno, è anche decisivo. Il Palermo ha bisogno del suo “tuttocampista” che adesso vuole anche prendersi il vizio del gol.