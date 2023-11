Palermo-Brescia, le formazioni ufficiali: è Valente la mossa a sorpresa di Corini

Segre e Di Francesco in settimana si sono aggiunti alla lista degli indisponibili, ma tornano in squadra Coulibaly e Di Mariano. Corini si gioca la carta Valente dall'inizio, lasciando Insigne in panchina, dall'altro lato Mancuso prenderà il posto dell'infortunato Di Francesco.

Probabile che Corini parta con il consueto 4-3-3, con Mancuso largo, ma è possibile anche che il Genio rispolveri il 3-5-2, molto gradito quando in campo c'è un seconda punta di peso, come Mancuso o Soleri. La scelta di Valente, in quest'ottica, garantirebbe al tecnico maggiore copertura rispetto a Insigne.

Anche Coulibaly sarà della partita dall'inizio. A centrocampo torna Stulac e si prende il quadro comandi, come al solito, lasciando a Gomes il compito di duettare in fase di costruzione e al senegalese il ruolo di interdittore in fase di non possesso. Henderson pronto a subentrare.

Nel Brescia pesa l'assenza di Bisoli, nel 3-5-2 di Gastaldello, che oggi non andrà in panchina perché squalificato, l'ago della bilancia potrebbe essere la posizione dell'olandese Van de Looi, se dietro le punte o in linea con gli altri. Nel primo caso per il Palermo potrebbe risentirne la fase di costruzione, nel secondo la rifinitura.

Ecco le formazioni schierate da due allenatori. La gara è valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie B. Stadio Barbera, calcio d'inizio alle 18.30.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 80 Coulibaly, 6 Stulac, 5 Gomes; 30 Valente, 9 Brunori (cap.), Mancuso 7

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 25 Buttaro, 2 Graves, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 53 Henderson, 11 Insigne, 10 Di Mariano, 27 Soleri

Allenatore: Corini

BRESCIA (3-5-2): 1 Lezzerini; 32 Papetti, 14 Mangraviti, 15 Cistana (cap.); 24 Dickmann, 26 Bertagnoli, 5 Van de Looi, 21 Fogliata, 3 Huard; 29 Borrelli, 11 Moncini

In panchina: 22 Andrenacci, 6 Fares, 16 Riviera, 19 Maccherini, 23 Galazzi, 39 Besaggio, 7 Bjarnason, 9 Bianchi, 27 Olzer

Allenatore: Thomassen (Gastaldello squalificato)

ARBITRO: Camplone di Pescara

Assistenti: Scarpa (Reggio Emilia) – D’Ascanio (Ancona)

Quarto Ufficiale: Centi (Terni)

Var: Gariglio (Pinerolo)

Avar: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)