Palermo, Corini alla vigilia del match col Brescia: «Segre non ci sarà, abbiamo una gran voglia di fare bene»

In conferenza stampa Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha annunciato l’assenza di Jacopo Segre per il match contro il Brescia (domani mercoledì 8 novembre alle 18.30): «Un vero peccato, è una mancanza importante, però c’è Coulibaly. Abbiamo aspettato ma ha ancora febbre e non è recuperabile». Un punto in tre partite, ma l’allenatore bresciano in sala stampa rassicura l’ambiente alla vigilia della gara con le rondinelle: «C’è voglia di riprendere, c’è una voglia di fare che c’è sempre stata. Normale che due sconfitte facciano male ma vedo consapevolezza da parte di tutti. Siamo pronti a fare il meglio e prepararci, vogliamo fare una grande partita e una vittoria ci lancerebbe nelle prime posizioni. Purtroppo c’è stato un rallentamento».

Sensazioni, ma anche studi concreti: «I dati su cui lavoriamo quotidianamente certificano che la squadra sta bene e combatte. Abbiamo preso dei gol che sono il contrario di quelli presi in precedenza». Corini vuole tenere la sua squadra con l’asticella dell’attenzione molto alta, spiegando le qualità dell’avversario: «Il Brescia ha iniziato molto bene il campionato ma anche loro hanno un momento di difficoltà – ha ammesso -. Hanno punte importanti per la categoria. La formazione di Gastaldello è di livello e sappiamo che dobbiamo fare molto bene per vincere». Lo scorso anno terminò 2-2 con il Palermo fuori dai playoff e i lombardi ai playout. Per Corini, non ci sono alibi: «Vogliamo dimostrare che rispetto a quella partita è cambiato tutto, ciò che non ti abbatte ti fortifica e sono qui con tutta la mia energia». Sul sito ufficiale del Palermo è stato diramato l’elenco dei convocati. Assente Jacopo Segre per una gastroenterite con stato febbrile, mentre tornano Coulibaly e Di Mariano. Ecco la lista completa: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 6 Stulac, 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 13 Kanuric, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson, 80 Coulibaly.