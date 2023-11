Palermo-Brescia, le probabili formazioni: torna Stulac a centrocampo, Mancuso al posto di Di Francesco

Dopo il match perso con la Sampdoria, il Palermo cambierà in alcuni suoi interpreti in vista della gara con il Brescia (domani al Barbera, ore 18.30). Sarà ritoccata soprattutto la mediana di centrocampo, dove si dovrebbe tornare al doppio play con Stulac e Gomes in mezzo ed Henderson mezzala di destra. Sarà in panchina Coulibaly che ha recuperato dall’infortunio mentre è in dubbio la convocazione di Vasic, che si sta allenando ancora a parte ma il cui recupero è spedito. In attacco, tornerà a disposizione Di Mariano che non è però ancora pronto per giocare dall’inizio.

Al posto dell’infortunato Di Francesco (lesione al soleo), dovrebbe quindi essere il turno di Leonardo Mancuso. L’ex Como avrà un’altra opportunità da inizio gara dopo la titolarità contro il Lecco. Non si toccano la difesa e la porta; Corini sceglierà ancora Pigliacelli tra i pali, Ceccaroni e Lucioni al centro, Mateju a destra e Lund a sinistra; quest’ultimo favorito su Aurelio. In mezzo al campo Stulac in cabina di regia, Gomes a sinistra (favorito su Segre) ed Henderson a destra. Con Di Francesco ai box si prepara Mancuso a scendere in campo dall’inizio, mentre Valente scalpita per entrare a gara in corso. L’ex Carrarese è stato autore di una buona prova a Genova contro la Sampdoria da quando è entrato in campo nel secondo tempo. A sinistra dovrebbe operare Insigne con Di Mariano pronto eventualmente a scendere in campo nella seconda frazione.

Il Brescia, dalla sua, non recupererà Adorni (difensore), Paghera (centrocampista) e Bisoli (centrocampista). Quest’ultimo, a lungo corteggiato dal Palermo questa estate, ha rimediato un trauma contusivo osseo al ginocchio sinistro. Gastaldello, che seguirà per squalifica il match dalla tribuna (al suo posto il vice e cognato Thomassen), dovrebbe dunque schierare un 3-5-2 con il trequartista (quindi una specie di 3-4-1-2). In porta giocherà Lezzerini mentre Cistana, Papetti e Mangraviti comporranno la difesa a tre; a centrocampo Dickmann, van de Looi, Besaggio e Fares con Bjarnason dietro le due punte Borrelli e Bianchi.

Di seguito le probabili formazioni di Palermo e Brescia:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund (Aurelio); Henderson, Stulac, Gomes (Segre); Insigne, Brunori, Mancuso.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Cistana, Papetti, Mangraviti; Dickmann, van de Looi, Besaggio, Fares; Bjarnason; Borrelli, Bianchi.