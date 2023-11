Palermo, lesione per Di Francesco: salterà la partita contro il Brescia

Il Palermo perde per infortunio Federico Di Francesco. Non c’è pace per l’infermeria rosanero che ogni settimana ha un nome nuovo sul taccuino delle defezioni. L’esterno ex Lecce, che ha giocato circa 60 minuti a Genova contro la Sampdoria, aveva accusato durante il match un risentimento muscolare.

Oggi (6 novembre) è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato «una lesione di primo grado al soleo della gamba destra». Il calciatore ha già iniziato la fisioterapia per cercare di recuperare nel più breve tempo possibile. Il 29enne salterà certamente la prossima gara con il Brescia e non ci sarà al 90% nemmeno domenica 12 novembre, sempre al Renzo Barbera, contro il Cittadella (ore 16.15).

Prosegue invece il recupero di Aljosa Vasic, che ha svolto a Torretta un lavoro differenziato. Le indagini a cui è stato nuovamente sottoposto hanno però evidenziato «la riduzione dell’edema pericicatriziale al retto femorale destro», si legge in una nota del Palermo.

Se da un lato i rosanero non potranno contare su Di Francesco per la prossima partita, dall’altro Corini convocherà già per la sfida di mercoledì Mamadou Coulibaly e Francesco Di Mariano, che oggi hanno lavorato regolarmente in gruppo a Torretta. Il loro recupero era già stato in qualche modo preannunciato da Corini nella conferenza stampa post sconfitta contro la Sampdoria.

Intanto il Palermo ha proseguito la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la squadra di Gastaldello: i rosanero hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.