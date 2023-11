Palermo-Brescia, l’ultima volta al Barbera finì 2-2 e niente playoff. I precedenti

L’ultima volta non finì benissimo. L’ultimo ricordo del Brescia al Renzo Barbera è molto amaro. Era l’ultima giornata dello scorso campionato di serie B e il Palermo pareggiò contro i lombardi. Da 2-0 a 2-2: un inizio di secondo tempo da dimenticare che con le reti di Rodriguez e Ayé, che risposero ai gol di Brunori e Tutino nella prima frazione.

Un punto e niente playoff per i rosanero che si piazzarono al nono posto. Playout, invece, per gli uomini allenati (ancora oggi) da Gastaldello. Fu, in totale, il 17esimo pareggio al Renzo Barbera dove Palermo e Brescia si sono affrontati per ben 38 volte con 17 segni “x”, 18 vittorie rosanero e appena 3 successi delle rondinelle.

La storia di questo incontro è, però, molto più ampia. La prima volta che le due squadre si affrontarono fu infatti nella lontana stagione 1933-'34 e terminò col risultato di 0-0. I pareggi, complessivamente, sono stati 34 in 74 gare disputate. Ventiquattro sono state le vittorie del Palermo mentre soltanto 16 quelle del Brescia, che non vince in terra siciliana dalla stagione 1986-'87 quando fu Zoratto a sancire lo 0-1 in Coppa Italia.

Prima del pareggio dello scorso anno (2-2) al Barbera l’appuntamento mancava da 4 anni (2018-2019). Allora terminò 1-1 con le reti di Nestorovski e il pareggio finale del Brescia firmato da Tremolada. A centrocampo, tra i lombardi, giocava Sandro Tonali e in panchina sedeva proprio Eugenio Corini. L’anno prima, fu il Palermo invece ad avere la meglio grazie alle reti di Chochev e Gnahoré. Quella fu anche l’ultima vittoria casalinga dei rosanero contro le rondinelle.

Mercoledì 8 novembre, andrà in scena il 74esimo incontro tra le due squadre (la maggior parte si sono giocati in serie B, in 61 occasioni). Obiettivo riscatto per la squadra di Corini dopo il solo punto conquistato in tre partite, contro quella che è al momento la miglior difesa del campionato con sole 8 reti subite anche se in 10 giornate (due in meno rispetto alle altre squadre).

Nella foto Dimitri Bisoli e Claudio Gomes dopo la partita Palermo-Brescia (foto Puglia) dello scorso campionato