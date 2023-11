Sampdoria-Palermo, le formazioni ufficiali: Gomes in cabina di regia, davanti torna Brunori dal primo minuto

Gioca Gomes e Stulac resta in panchina. Il francese torna a prendersi la regia della squadra. Per il resto confermate le anticipazioni. Corini, per la partita di oggi sul campo della Sampdoria, si affida al capitano Brunori, piazzandoli a lato le due ali Insigne e Di Francesco, chiamati a fornire prestazioni più convincenti rispetto alle ultime. In panchina le armi in più sono Mancuso e Soleri.

Se il centrocampo è il reparto che paga il prezzo più alto in termini di assenze, a strappare un sorriso a Corini è la possibilità di avere finalmente a disposizione tutti e quattro i terzini in organico: il recupero di Buttaro gli garantisce un’alternativa di ruolo a Mateju, mentre dall’altro lato sarà Lund il titolare, con Aurelio pronto a subentrare. Le due riserve non sono ancora al top: il numero 25 è appena rientrato dopo due mesi di stop, l’ex Pontedera è tuttora alle prese con un’infiammazione che ne limita l’impiego. Entrambi tuttavia costituiscono armi interessanti a partita in corso: Buttaro fa della rapidità il suo punto forte, Aurelio sa essere pericoloso anche in zona gol (come ha imparato a sue spese il Südtirol).

Né Mateju né Lund sono reduci da una prestazione indimenticabile con il Lecco: nonostante i progressi in fase di spinta, soprattutto dell’americano, sarà fondamentale trovare una copertura altrettanto efficace. In tal senso il modulo di Pirlo potrebbe venire in soccorso, visto che il 4-3-1-2 non concentra il gioco sulle fasce come faceva il 4-5-1 di Bonazzoli: tuttavia Lund avrà di fronte un cliente scomodo come Depaoli, che ha nelle corde dribbling e velocità; in più su quel fronte è tornato Stojanovic, dotato di gran corsa e un tiro potente. Lo sloveno oggi parte dalla panchina. A sinistra sarà Giordano il rivale di Mateju: scelta obbligata per Pirlo, che deve fare a meno di Barreca e Murru.

Nella Sampdoria il tandem d'attacco è quello composto da Esposito e Borini, con l'ex rosanero La Gumina in panchina. Altri due ex invece saranno in campo, Verre che agirà dietro le punte, e Kasami, sulla linea di centrocampo.

Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria e Palermo

SAMPDORIA (4-3-2-1): 1 Stankovic; 23 Depaoli, 87 Ghilardi, 33 Gonzalez, 21 Giordano; 14 Kasami, 28 Yepes, 4 Vieira; 10 Verre (cap.), 16 Borini; 7 Esposito

In panchina: 22 Ravaglia, 13 Conti, 37 Langella, 6 Panada, 40 Stojanovic, 8 Ricci, 35 Buyla, 5 Askildsen, 32 Girelli, 9 De Luca, 20 La Gumina, 77 Delle Monache

Allenatore: Pirlo

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli: 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 25 Buttaro, 2 Graves, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 6 Stulac, 30 Valente, 7 Mancuso, 27 Soleri

Allenatore: Corini

ARBITRO: Doveri di Roma

Assistenti: Bindoni (Venezia) – Niedda (Ozieri)

Quarto Ufficiale: Giaccaglia (Jesi)

Var: Mazzoleni (Bergamo)

AvaR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia)