Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni: torna Brunori dal primo minuto, Segre in vantaggio su Stulac

Corini prepara diversi cambi rispetto alla partita persa con il Lecco. A Genova, contro la Sampdoria, dovrebbe tornare Segre a centrocampo mentre in attacco partiranno dal primo minuto di nuovo i titolarissimi. Restano indisponibili Di Mariano e Coulibaly, out anche Vasic, mentre sarà a disposizione Alessio Buttaro: il terzino scuola Roma si è allenato in gruppo in settimana e partirà con la squadra alla volta di Genova, anche se deve recuperare la migliore condizione.

La retroguardia non si tocca, con Pigliacelli in porta, Lucioni e Ceccaroni al centro della difesa, Mateju e destra e Lund a sinistra. Per il terzino dovrebbe essere la settima partita da titolare; l’allenatore bresciano vede nel 21enne americano una certezza che garantisce al meglio le due fasi (difensiva e offensiva). Partirà dunque dalla panchina Giuseppe Aurelio, entrato negli ultimi 15 minuti contro il Lecco.

A centrocampo, c’è l’ipotesi doppio play con Stulac a sinistra e Gomes nel ruolo di mediano, ma Corini potrebbe scegliere Segre dal primo minuto. Quest’ultimo in vantaggio sullo sloveno al momento. Rimasto in panchina contro i lombardi, potrebbe tornare di nuovo a battagliare dal primo minuto. L’altra scelta ricadrà su Henderson, subentrato a Vasic al 35esimo del primo tempo di domenica scorsa. In attacco, la scelta ricadrà su Insigne a destra,

Brunori al centro e Di Francesco a sinistra. Il capitano rosanero, dopo il lutto familiare patito la scorsa settimana, tornerà al centro dell’attacco e proverà a dare seguito al gol realizzato contro il Lecco (su calcio di rigore). In campo, come detto, anche l’ex Frosinone e fratello di Lorenzo Insigne. Era rimasto in panchina nell’ultimo turno di campionato e al suo posto aveva giocato Mancuso, che questa volta invece si siede in panchina, pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Al solito 4-3-3 di Corini, Pirlo dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2 con un centrocampo a rombo. Uno schieramento che l’ex allenatore della Juventus ha spolverato per la prima volta in questa stagione contro Cosenza (2-0), Sudtirol e in coppa Italia contro la Salernitana. In porta andrà Stankovic, mentre in attacco giocheranno Borini e Sebastiano Esposito, il fratello di Pio, che gioca nello Spezia e lunedì 23 ottobre segnò la rete del momentaneo 0-2 al Barbera. A centrocampo, la scelta ricadrà su Vieira, Yepes e Kasami.

Le probabili formazioni di Sampdoria e Palermo

Palermo (4-3-3): Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. All. Corini

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzaléz, Giordano; Vieira, Yepes, Kasami; Verre; Borini, Esposito. All. Pirlo