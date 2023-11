Palermo, al Barbera gli ingressi con il Qr code dagli smartphone

La giunta comunale di Palermo stanzia 168 mila euro per lo stadio Renzo Barbera. «Sono opere che non rientrano nell’ordinaria manutenzione a carico della società Palermo Calcio» spiega l’assessore al Patrimonio Andrea Mineo.

I soldi stanziati dall’amministrazione, prelevati dal fondo di riserva su indicazione del vicesindaco con delega al Bilancio Carolina Varchi, serviranno per il rinnovo tecnologico. Si tratta di fornire i tornelli d’ingresso di nuovi lettori ottici in grado di leggere i codici (Qr) dei ticket direttamente dagli smartphone (così come avviene negli aeroporti). I nuovi impianti permetteranno anche il riconoscimento facciale.

«Il rinnovo tecnologico è frutto anche delle interlocuzioni con Questura, Viminale e Federazione Calcio - aggiunge Mineo - e allinea il nostro impianto, anche in termini di sicurezza, ai principali stadi italiani di serie A e B. L’installazione verrà effettuata entro i primi di dicembre da una ditta altamente specializzata».