«U picciriddu» si sposa: Paolo Dybala ha chiesto la mano di Oriana e lei ha detto sì

«U picciriddu» è diventato grande e si sposa. Paulo Dybala è rimasto sempre nel cuore del tifosi rosanero, e non importa se ormai sia un trentenne che ha vinto scudetti e persino un mondiale con la sua Argentina, realizzando in finale uno dei rigori decisivi. Per i palermitani rimarrà sempre e comunque «u picciriddu» e che iniziava la sua carriera incantando tutti al Renzo Barbera.

Dybala però ora è diventato uomo, vuole costruire una famiglia ed è per questo che ieri ha chiesto la mano della sua fidanzata, Oriana Sabatini: una proposta di matrimonio fatta davanti alla fontana di Trevi, uno dei luoghi più romantici di Roma, dove gioca ormai dallo scorso anno il fuoriclasse argentino.

Una proposta finita come meglio non si poteva: la compagna del numero 21 giallorosso ha detto sì. Pochi frame di una coppia che si promette l’uno all’altra postati nelle storie Instagram di Paredes e Morata (suo grandissimo amico ed ex compagno di squadra alla Juventus) e ripubblicate dalla coppia. Dybala e Oriana Sabatini fanno coppia da 5 anni e mezzo e sono inseparabili.