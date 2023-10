Il Palermo perde Vasic per infortunio, Buttaro torna a disposizione

Una cattiva e una buona notizia per Eugenio Corini. L’allenatore del Palermo perde Aljosa Vasic per infortunio. Il centrocampista ex Padova era uscito al 35 del primo tempo nella sfida che i rosanero hanno perso contro il Lecco. Oggi, il giocatore si è sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato “un edema attorno ad una pregressa cicatrice nel retto femorale destro.

Il calciatore ha iniziato il "percorso riabilitativo e lunedì prossimo si sottoporrà ad un’ulteriore indagine strumentale”, si legge sul sito del club rosanero. Recuperato invece Alessio Buttaro in vista del match di sabato contro lo Sampdoria. Il difensore scuola Roma, che ha giocato soltanto 21 minuti alla prima giornata contro il Bari, si è allenato in gruppo questa mattina a Torretta.

Si allenano ancora a parte Francesco Di Mariano e Mamadou Coulibaly, alle prese con infortuni muscolari. Difficile la loro presenza per la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Nel frattempo il Palermo si è allenato oggi a Torretta agli ordini di Corini: la squadra ha svolto un’attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.