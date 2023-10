Palermo, Mancuso guarda al futuro: «Non c’è tempo per pensare, torneremo più forti di prima»

«Riusciremo a rialzarci, siamo già al lavoro per preparare la gara con la Sampdoria». Leonardo Mancuso, attaccante del Palermo, guarda al futuro dopo la sconfitta casalinga di ieri (29 ottobre) contro il Lecco (1-2). Prossimo avversario, la squadra allenata da Andrea Pirlo: «Da oggi ci siamo già riuniti al centro sportivo di Torretta – ha detto ai microfoni ufficiali del club - per lavorare e preparare la prossima sfida. Sabato si gioca già, non c'è tanto tempo per pensare. Loro sono forti, hanno delle difficoltà ma sono una squadra retrocessa dalla Serie A e con grande ambizione, vogliono fare un campionato di un certo tipo. Ci prepareremo al meglio per affrontare bene questa partita. Noi vogliamo mantenere il nostro trend importante in trasferta».

L’attaccante ex Como è tornato poi sul passo falso di ieri al Barbera: «Dispiace soprattutto per i tifosi, che erano molto numerosi, ma da queste sconfitte si impara tanto e noi dobbiamo prendere gli spunti positivi per migliorare. È stata una partita giocata a viso aperto, abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio senza capitalizzarle, cosa che loro invece hanno fatto. Le partite si vincono e si perdono».

Il triplice fischio e il cerchio formato a centrocampo che rappresenta l’unione del gruppo: «Ci siamo riuniti con il mister, questi momenti sono importanti in situazioni come queste, dopo un ko. Sono sicuro – ha ammesso – che riusciremo a rialzarci più forti di prima».

Tre gol e due assist in questo inizio di stagione per Mancuso, sempre di più una risorsa preziosa per Corini: «Sto cercando di mettere a disposizione le mie caratteristiche per aiutare la squadra a fare bene. Siamo solo all'inizio, devo continuare così». Qualche parola il centravanti milanese l’ha spesa anche per il centro sportivo di Torretta, nuova casa del Palermo: »Per noi è importantissimo avere un luogo in cui ci sono tutti i servizi per lavorare al meglio. Poi anche il fatto di restare qua e pranzare insieme è un momento di unione».

Nel capoluogo da pochi mesi, ma già innamorato della città: «Qui mi sono ambientato subito alla grande e mi trovo molto bene –, ha detto - mi piace il mare e fare le passeggiate a Mondello. Mi piace moltissimo la serenità che c'è qui».