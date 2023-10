Soleri dal primo minuto e fiducia a Stulac: Palermo-Lecco, le formazioni ufficiali

Tocca a Soleri, titolare oggi in campo contro il Lecco. E fiducia a Stulac. La magica punizione del pari al 104' contro lo Spezia ha lasciato il segno ed Eugenio Corini ha deciso di fare partire dal primo minuto il regista sloveno nella gara di oggi (domenica 29 ottobre) contro il Lecco. Nella squadra lombarda non è disponibile Di Stefano: l'attaccante ha una ferita al piede e non può calciare. Sersanti trequartista, in avanti Novakovich e Buso.

Queste le formazioni ufficiali di Palermo-Lecco, valida per la giornata numero 11 del campionato di Serie B. Calcio d'inizio alle 16.15, allo stadio Renzo Barbera.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 20 Vasic, 6 Stulac, 4 Gomes; 17 Di Francesco, 27 Soleri, 7 Mancuso

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 8 Segre, 53 Henderson, 30 Valente, 11 Insigne, 9 Brunori

Allenatore: Corini

LECCO (4-3-1-2): 1 Melgrati; 32 Lepore, 2 Celjak, 6 Bianconi, 17 Caporale; 27 Ionita, 96 Galli, 21 Crociata; 8 Sersanti; 90 Novakovich, 99 Buso

In panchina: 22 Saracco, 12 Bonadeo, 13 Battistini, 34 Marrone, 83 Lemmens, 20 Donati, 68 Boci, 5 Degli Innocenti, 16 Tenkorang, 7 Giudici 11 Tordini, 9 Eusepi, 18 Pinzauti

Allenatore: Bonazzoli

ARBITRO: Piccinini di Forlì (Laudato-Bahri)