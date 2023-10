Palermo flop, il Lecco vince al Barbera 1-2: la partita minuto per minuto

Dopo quella con il Cosenza, arriva un'altra sconfitta interna per il Palermo. Al Barbera il Lecco passa grazie a due gol realizzati nel primo tempo, con il palermitano Crociata e con Sersanti. Il Palermo, partito con Soleri al centro dell'attacco e Mancuso al suo fianco, prova e reagire nella ripresa. Corini fa entrare anche Brunori. Il centravanti in pieno recupero segna con il braccio e l'arbitro annulla. Poi realizza su rigore, ma è troppo tardi per le speranze di replicare il 2-2 della partita con lo Spezia. Finisce con la vittoria degli uomini di Bonazzoli: 1-2.

Queste le formazioni iniziali di Palermo-Lecco, valida per la giornata numero 11 del campionato di Serie B.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 20 Vasic, 6 Stulac, 4 Gomes; 17 Di Francesco, 27 Soleri, 7 Mancuso

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 8 Segre, 53 Henderson, 30 Valente, 11 Insigne, 9 Brunori

Allenatore: Corini

LECCO (4-3-1-2): 1 Melgrati; 32 Lepore, 2 Celjak, 6 Bianconi, 17 Caporale; 27 Ionita, 96 Galli, 21 Crociata; 8 Sersanti; 90 Novakovich, 99 Buso

In panchina: 22 Saracco, 12 Bonadeo, 13 Battistini, 34 Marrone, 83 Lemmens, 20 Donati, 68 Boci, 5 Degli Innocenti, 16 Tenkorang, 7 Giudici 11 Tordini, 9 Eusepi, 18 Pinzauti

Allenatore: Bonazzoli

ARBITRO: Piccinini di Forlì (Laudato-Bahri)

Qui sotto i momenti salienti della partita