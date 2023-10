Palermo, Corini e l'incertezza su Brunori: «Se non se la sente è pronto Soleri»

«Se Brunori non partirà titolare giocherà Soleri». Corini annuncia in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Lecco, il possibile impiego dell’attaccante romano al posto del capitano rosanero. Il numero 9 ha avuto infatti un lutto grave (è morta la nonna, ndr) e ha saltato l’allenamento di rifinitura.

«Parlerò col ragazzo stasera o domani e prenderò una decisione. Anche in base a come reagirà, ma lui ha una tempra forte», ha continuato l’allenatore bresciano. Subire qualcosa per lasciare spazio ad un gioco propositivo; è questa l’idea di Corini per la gara contro il Lecco, che deve dare di nuovo vigore ad un rendimento che in casa è inferiore rispetto a quelle esterno.

Nella conferenza della vigilia del match (al Barbera domani alle 16.15), Corini ha anche parlato della formazione. «Vasic può partire dall’inizio. Lund o Aurelio? Parte Kristoffer, con Giuseppe stiamo gestendo un piccolo problemino. Fisiologico che più spingi più puoi subire contrattacchi. Penso che il nostro rendimento fuori casa sia incredibile, di conseguenza al Barbera abbiamo lasciato qualcosa e dobbiamo lavorare su questo. Sappiamo che tendenzialmente possono fare un certo tipo di partita, ma è normale subire qualche contropiede se esprimiamo un gioco aggressivo. L’indirizzo penso sia quello corretto».

I dati sorridono al Palermo ma non si finisce mai di migliorare. Per Corini c’è qualcosa che sta mancando: «Sicuramente il calcio da fuori è un qualcosa su ci lavoriamo. A volte trovare lo spazio corretto non è facile. A volte arriviamo al tiro con tanti giocatori, se riusciamo a ottimizzare il dato diventa qualcosa di straordinario».