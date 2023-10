La questura: controlli serrati prima della partita Palermo-Lecco

Serrati controlli domani (domenica 29 ottobre) allo stadio Barbera in vista dell’incontro di calcio Palermo-Lecco. La questura informa i tifosi che devono recarsi in anticipo allo stadio il cui accesso sarà consentito già a partire dalle 13.45. Il calcio di inizio è previsto per le 16.15. La questura informa che saranno effettuati controlli dei biglietti di ingresso all’impianto sportivo. Particolare attenzione sarà dedicata all’area del pre-filtraggio. «Si segnala che, - dicono dalla questura - chiunque si trovasse all’interno dell’area riservata, verrà invitato ad uscirne».