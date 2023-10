Palermo, Brunori salterà la rifinitura: lutto familiare per il capitano rosanero

Matteo Brunori salterà la rifinitura di domani in vista del match contro il Lecco. Il capitano del Palermo, in seguito ad un lutto familiare, non potrà allenarsi e raggiungerà in ritiro la squadra soltanto nella serata del 28 ottobre. Questo imprevisto, tuttavia, non mette in dubbio la sua presenza domenica al Barbera.

Il numero 9 dovrebbe essere ancora il titolare insieme ad Insigne e Di Francesco. La squadra intanto ha proseguito i lavori a Torretta in vista del match contro i blucelesti allenati da Bonazzoli: i rosanero hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro. Domani prevista la rifinitura e la conferenza stampa di Eugenio Corini. Al Renzo Barbera sono attesi almeno 25.000 spettatori. Ancora una volta, il pubblico risponderà presente.