Il Palermo in casa fa ancora fatica: contro il Lecco serve un cambio di passo

Il pareggio al 104’ con lo Spezia lascia dietro di sé una scia di entusiasmo per il cuore messo in campo, ma anche la sensazione di aver perso una grande opportunità contro una squadra che non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Per tenersi costantemente nelle posizioni più nobili della classifica, il Palermo dovrà confermare nelle gare casalinghe quanto di buono messo in luce in quelle esterne: domenica contro il Lecco ci sarà una ghiotta occasione per ritrovare subito i tre punti al Barbera, ma la partita nasconde più insidie di quanto la classifica dei blucelesti non dica.

Gli uomini di Bonazzoli hanno centrato a Pisa la prima vittoria in campionato, che in Serie B mancava da cinquant’anni (3-1 casalingo al Perugia il 29 aprile 1973), ritrovando quell’entusiasmo con cui sperano di raggiungere la salvezza. I punti in graduatoria adesso sono 4 e, per quanto continuino a valere l’ultimo posto, sono tutti arrivati lontano dal Rigamonti-Ceppi: oltre a espugnare l’Arena Garibaldi, infatti il Lecco è riuscito a strappare un pareggio a Modena ed è andato vicinissimo a vincere a Cittadella, perdendo 2-1 dopo essere stato in vantaggio fino all’87’.

La carica agonistica dei blucelesti indurrà il Palermo a tenere ancora più alta l’attenzione, con la consapevolezza che lasciare altri punti per strada rischierebbe di allontanare ulteriormente in vetta Parma e Catanzaro, a loro volta impegnate nelle ostiche trasferte di Ascoli e Como: i rosa finora vantano un percorso netto con le neopromosse dalla Serie C (1-3 con la Reggiana, 3-0 con la Feralpisalò) e vogliono approfittare di un calendario che gli permetteva di giocare quattro partite su cinque in casa prima della sosta di novembre. Il primo match ha portato in dote un pareggio dal sapore romanzesco, adesso il pubblico del Barbera vuole tornare a ruggire per una vittoria.

Il terzo posto in classifica, con una gara in meno rispetto alle prime della classe, è stato costruito principalmente in trasferta, con 13 punti conquistati sui 15 disponibili e una media complessiva di 2,6 a partita. In casa, invece, i punti raccolti sono 7 su 12, con la media che scende a 1,75. Pur trattandosi di un dato di tutto rispetto, alimentato dal fatto che i rosa non abbiano demeritato né con il Cosenza nonostante la sconfitta né con lo Spezia nonostante il pareggio, serve uno step ulteriore per mantenere la vetta della Serie B. Dopo il Lecco e la trasferta con la Sampdoria, il Palermo dovrà recuperare il match della 2ª giornata con il Brescia (che martedì contro il Modena è incappato nella prima sconfitta in campionato), per poi chiudere il cerchio ospitando il Cittadella: Corini spera di affrontare ogni impegno con un supporto significativo del pubblico, che lunedì ha sfiorato quota 30 mila e che nelle prime quattro uscite stagionali ha messo insieme 102 mila presenze circa. La spinta dei tifosi sarà fondamentale, come lo è stata nel trascinare il Palermo fino all’ultimo secondo contro lo Spezia al netto del doppio svantaggio e degli errori arbitrali: a ribadire l’importanza di tale spinta è stato proprio il tecnico, che ha sottolineato come a spingere in porta la palla del 2-2 siano stati «29 mila più Stulac».

Tra i play-off sfiorati nella scorsa annata e l’inizio dirompente in quella attuale sembra quasi un paradosso che le classifiche dei rosa siano state «limitate» dal rendimento interno. Brunori e compagni hanno infatti vinto 6 partite su 13 tra le mura amiche nel 2023, con altrettanti pareggi e un solo ko (Cosenza): appena il 46% di successi, per una squadra storicamente abituata a costruire le proprie fortune in viale del Fante. I prossimi impegni costituiranno un’occasione d’oro per raddrizzare tale percentuale, prima della sfida di fuoco con il Catanzaro il primo dicembre: gli ingredienti per vincerle tutte, a cominciare dall’alchimia tra squadra e tifosi, ci sono eccome, l’importante sarà limare quelle imperfezioni che lunedì sono costate due punti.