Palermo, lesione alla gamba per Coulibaly: stop di almeno due settimane per il centrocampista

Il Palermo perde Mamadou Coulibaly per infortunio. Il centrocampista ex Ternana si è sottoposto questa mattina ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra.

Almeno due settimane di stop. Ma potrebbero essere di più per la mezzala di Corini, che si stava prendendo il Palermo a suon di prestazioni importanti. Aveva già accusato un fastidio muscolare domenica, nel corso dell’ultimo allenamento prima dei due giorni di riposo, mentre lunedì e martedì aveva già lavorato con i fisioterapisti.

Il giocatore ha già iniziato la fisioterapia adeguata e il percorso di recupero. In questo clima è proseguita la preparazione in vista del match contro lo Spezia in programma lunedì al Renzo Barbera. I rosanero hanno svolto un'attivazione e circuit training, didattica difensiva, rondos e partite a campo ridotto.