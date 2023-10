Palermo, Di Mariano torna in gruppo ma si ferma Coulibaly per un risentimento muscolare

Il Palermo è tornato ad allenarsi nel centro sportivo di Torretta. In gruppo, c’era anche Francesco Di Mariano che dunque, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrebbe essere a piena disposizione per il match di lunedì sera contro lo Spezia. Ancora a parte invece Alessio Buttaro, che non ha recuperato dal problema alla caviglia sinistra.

Tegola anche a centrocampo, dove Mamadou Coulibaly (nella foto) ha accusato un risentimento muscolare nel corso dell’ultimo allenamento svolto domenica. Lunedì e martedì l’ex Ternana ha lavorato con i fisioterapisti mentre domani si sottoporrà ad una indagine di controllo per capire l’entità del problema e i relativi tempi di recupero.

Adesso il centrocampista è in dubbio per la gara contro i liguri ma si saprà di più nelle prossime 24 ore sulle sue condizioni. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali, sono rientrati in gruppo Sebastiano Desplanches e Aljosa Vasic, rispettivamente in ritiro con Italia U21 e Serbia.

Ancora in viaggio invece Kristoffer Lund, dopo le partite con la sua nazionale statunitense. La grande notizia è il recupero del numero 10 palermitano, mentre sono in dubbio Coulibaly e Buttaro per il posticipo della decima giornata, contro i bianconeri allenati da Alvini. Intanto, come detto, sono ripresi gli allenamenti a Torretta: i rosanero hanno svolto un'attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.