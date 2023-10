Palermo, buone notizie per Corini: Valente e Mateju di nuovo in gruppo

Ales Mateju e Nicola Valente rientrano in gruppo e saranno quindi a disposizione per il match di lunedì prossimo contro lo Spezia. Superati quindi i problemi all’adduttore per l’esterno offensivo ex Carrarese, che ha saltato le ultime quattro partite dei rosanero contro Cosenza, Venezia, Sudtirol e Modena. In totale, non gioca dal 2 settembre quando i siciliani ospitarono la Feralpisaló al Barbera. Giocó 50 minuti, di ottimo livello.

Non è stato utilizzato poi ad Ascoli, quindi l’infortunio che lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese. Un mini calvario per il 32enne che adesso è però pronto a rientrare. Insieme a lui, anche Mateju si è allenato con il resto del gruppo, come detto. Ancora dubbi, poi, sulle condizioni di Francesco Di Mariano e Alessio Buttaro.

I giocatori si allenano ancora a parte ma il club conta di recuperarli per il posticipo del 23 ottobre (lunedì). C’è ottimismo per il loro rientro in gruppo già dalla prossima settimana anche se andranno monitorati giorno dopo giorno. Anche oggi, intanto, la squadra si è allenata nel nuovo centro sportivo di Torretta: i giocatori hanno svolto un'attivazione e mobilità, giochi a squadre, combinazioni offensive e didattica difensiva. Sempre agli ordini di un determinato Eugenio Corini, alla sua miglior partenza di sempre nella sua carriera pluridecennale da allenatore. I rosanero cercheranno contro lo Spezia la settima vittoria in nove giornate, la quarta consecutiva e la seconda di fila al Barbera. Contro uno Spezia assetato di punti e in piena crisi di risultati.