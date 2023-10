Palermo, grigliata di squadra dopo l’allenamento: volti distesi e gruppo unito più che mai

Dietro ai grandi risultati c’è sempre un gruppo unito. Corini ha lavorato anche su questo aspetto dal suo arrivo bis in rosanero. Il Palermo ora è una grande famiglia. A testimoniarlo è la grigliata svoltasi oggi dopo l’allenamento mattutino. A Torretta i rosanero hanno svolto un'attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema, poi un bel pranzo tutti insieme e il barbecue di squadra. Presenti tutti, come reso noto dalla foto postata dal club sul proprio profilo Instagram.

Da Buttaro a Mateju, compresi i tre (Brunori, Gomes e Ceccaroni) che ieri erano all’Old Wild West per foto e autografi con i piccoli (e grandi) tifosi rosanero. Clima disteso a Torretta: non potrebbe essere altrimenti visti anche i grandi risultati maturati fin qui in campionato e un primo bilancio dal sapore di serie A.

Competizione sana, come manifestato anche dalla “gara” di velocità tra Brunori e Insigne durante l’allenamento. Uno scatto di 30 metri circa e una vittoria a testa: prima il capitano “col var” (coì ha scherzato il Palermo sui social) e poi il napoletano senza appello il più veloce della batteria. C’è voglia di stare insieme e scrivere la storia di questa società.