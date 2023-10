Palermo, domani riprendono gli allenamenti: giorni decisivi per Di Mariano, Buttaro e Valente

Due giorni di riposo concessi dalla società. I calciatori del Palermo ne stanno approfittando per volare dalle proprie famiglie. Poi di nuovo a lavoro, da martedì 10 ottobre. Nella giornata di domani Corini riprenderà a guidare i suoi ragazzi verso il match contro lo Spezia in programma lunedì 23 ottobre al Barbera.

Non ci saranno Desplanches convocato dall’Italia U21, Vasic impegnato con la Serbia e Kristoffer Lund che ha risposto alla chiamata degli Stati Uniti. Il prossimo weekend non si gioca, appunto per gli impegni delle nazionali. Ma a Torretta i lavori non si fermeranno.

Un’occasione in più per lavorare su alcuni aspetti non ancora collaudati e limare alcuni dettagli. Un motivo in più per migliorare , in poche parole, dopo un inizio di campionato che fa ben sperare i tifosi rosanero. Secondo posto con 19 punti conquistati, a meno uno dal Parma capolista che ha però una partita in più. Undici marcatori diversi e miglior difesa del campionato con 4 gol subiti (in attesa del Brescia, a quota 2, ma con 6 partite giocate). Giorni importanti soprattutto per i nuovi arrivati, che avranno una volta di più la possibilità di integrarsi con la nuova maglia.

Saranno valutati anche gli infortunati Di Mariano, Buttaro e Valente. Il numero 10 palermitano potrebbe recuperare per la sfida con lo Spezia e si farà di tutto per cercare di reintegrare anche Il terzino scuola Roma, alle prese con una lesione al muscolo popliteo della gamba sinistra.

Potrebbe anche lui essere a disposizione per il posticipo della decima giornata di campionato contro lo Spezia. Saranno valutati quotidianamente e c’è comunque un cauto ottimismo. Contro i liguri in piena crisi di risultati, ì rosanero cercheranno la quarta vittoria di fila in campionato, la settima in nove gare, di fronte ad un Renzo Barbera che si preannuncia gremito nonostante si giochi di lunedì, in un giorno lavorativo.