Modena-Palermo, le formazioni ufficiali: Gomes al posto di Stulac, anche Coulibaly dal primo minuto

Corini sceglie Gomes al posto di Stulac in cabina di regia. Turno di riposo per l’ex Empoli e spazio per il numero 4 rosanero. Confermato al suo fianco Henderson mentre l’altra novità è Coulibaly (alla seconda da titolare dopo Venezia), mentre in avanti torna Insigne che ha pienamente recuperato dopo l’attacco influenzale che lo aveva colpito prima del match contro il Südtirol. In avanti ancora Brunori con Di Francesco a sinistra. Lund, infine, ancora preferito ad Aurelio nel ruolo di terzino sinistro.

MODENA (4-3-1-2): 26 Gagno; 99 Oukhadda, 19 Zaro, 33 Cauz, 3 Ponsi; 6 Magnino, 16 Gerli (cap.), 5 Palumbo; 10 Tremolada; 9 Bonfanti, 17 Manconi.

A disposizione: 12 Seculin, 4 Pergreffi, 7 Duca, 8 Guiebre, 11 Falcinelli, 21 Giovannini, 23 Battistella, 24 Vukusic, 27 Riccio, 29 Cotali, 42 Mondele, 90 Abiuso.

Allenatore: Bianco.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 4 Gomes, 80 Coulibaly; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 27 Soleri, 31 Aurelio.

Allenatore: Corini.