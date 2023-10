Palermo, Insigne torna in gruppo mentre si allena a parte Mateju

Roberto Insigne è di nuovo a disposizione e tornerà per il match di sabato contro il Modena. Dopo l’attacco febbrile che lo aveva colpito un giorno prima della sfida contro il Südtirol, l’esterno ex Frosinone si è allenato nuovamente in gruppo oggi, a Torretta. Si è allenato a parte invece Ales Mateju, che è sceso in campo contro gli altoatesini non in buone condizioni (anche se la prestazione è stata ottima).

Iniziati anche i lavori in vista del prossimo impegno, in trasferta, a Modena. Sabato alle 14 allo stadio Braglia i rosanero cercheranno altri tre punti in chiave promozione. I rosanero hanno lavorato in due gruppi: i calciatori che domenica hanno giocato più di 45 minuti hanno svolto un'attivazione tecnica e mobilità ed un lavoro intermittente, mentre il resto della squadra un'attivazione e circuit training in palestra, possesso palla ed una partita a tema. La squadra di Corini troverà un avversario affamato di punti, visto che non vince dal 2 settembre scorso contro il Pisa (2-0) e ha raccolto soltanto tre punti nelle ultime 4 gare.