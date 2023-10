Palermo, Ceccaroni: «Vogliamo restare in alto. Il gol? Emozione indescrivibile»

“È stato davvero bello segnare davanti ai miei genitori. Ora chiudiamo bene col Modena questo ciclo di partite ravvicinate”. Pietro Ceccaroni è tornato sulla vittoria di domenica del Palermo contro il Südtirol e sul suo gol che ha permesso di pareggiare momentaneamente la partita, finita poi 2-1: “É stata un’emozione incredibile - ha detto ai microfoni del club - non mi era mai capitato in carriera di ricevere questo affetto così grande. Il pubblico è stato fondamentale per la nostra rimonta”.

Dieci marcatori diversi in stagione, di cui tre difensori: “Tutti possono essere importanti - ha ammesso il centrale - non solo gli attaccanti. Modena? Vogliamo chiudere al meglio questo periodo molto intenso e poi prepararci al meglio per la sosta”. Prossimo avversario il Modena di Paolo Bianco. Lo scorso anno la trasferta coincise con il primo successo esterno del campionato. Adesso è un’altra storia: “Sappiamo che loro si sono rinforzati molto, giocano un calcio molto propositivo e dobbiamo farci trovare pronti. Faremo di tutto per restare tra le prime posizioni, il nostro obiettivo è essere competitivi per la Serie A”.

Una concorrenza sana, di quelle che fanno bene al gruppo. Al Palermo tutti vanno d’accordo e si mettono in discussione: “Chiunque giochi - ha concluso Ceccaroni - dimostra di essere all’altezza. City Group? Ci mette serenità, è sempre vicino a noi, fin dal ritiro. È un motivo di grande orgoglio”.