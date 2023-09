Nel Palermo calciatori e anche studenti: Aurelio, Marconi e Soleri andranno all’università

Dal campo all’università. Da calciatori a studenti. Sfruttando la partnership con l’università di Palermo Aurelio, Marconi e Soleri hanno deciso di iscriversi all’ateneo. Lo stesso li metterà nelle condizioni di seguire i corsi e conciliare gli impegni sporti con quelli accademici. “Pur non potendo infatti seguire gran parte delle lezioni di Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Aurelio e Marconi) e Scienze della Comunicazione (Soleri) – si legge sul sito ufficiale del club rosanero - gli atleti saranno messi nelle condizioni di recuperare i materiali didattici e preparare gli esami”.

A Palazzo Steri, sede istituzionale dell’Uuniversità degli Studi di Palermo, è stato il rettore Massimo Midiri ad accogliere i calciatori e a dare il via all’iter di iscrizione. “L’iniziativa – si legge ancora sul sito del Palermo - ha l’obiettivo condiviso tra club e ateneo di promuovere la cultura dello studio e della formazione soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani, accompagnando i valori sani dello sport a quelli dell’investimento sulla formazione, in linea con il progetto del master breve in management dello sport già attivo nei locali del Barbera”.

Volti sereni e distesi, di chi vuole imparare nuove cose e lasciare un messaggio forte e chiaro. “Sono atleta in questo sport ma voglio approfondire il suo studio e non solo, voglio conoscere anche gli altri sport”, ha detto Aurelio ai microfoni ufficiali del club rosanero. “Credo che oggi i nuovi mezzi di comunicazioni siano fondamentali, ecco perché ho scelto di sfruttare questa partnership e iniziare questa nuova avventura, sono state invece le parole di Edoardo Soleri. Dichiarazioni importanti anche quelle di Marconi: “Anche se non è una prima volta per me, alla base di questa scelta c’è il futuro. Dopo il calcio ho in mente nuovi obiettivi”. La magia del mondo della formazione, che si lega con quello del calcio.